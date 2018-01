Valdagno, rubano succhi di frutta in ospedale: arrestati due giovani

Furto con scasso nella sera della Befana. Due giovani sono stati arrestati per essere entrati nel vecchio ospedale di Valdagno, aver aperto una porta di servizio e scassinato dei distributori automatici. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile e gli agenti della polizia locale di Valdagno, dopo la perquisizione degli zaini dei malviventi, hanno trovato prodotti dolciari, succhi di frutta e attrezzi da scasso. I due sono stati denunciati per il reato di furto aggravato in concorso e danneggiamento.

INCASTRATI DALLE TELECAMERE

In manette sono finiti D.N., 28enne, cittadino italiano originario della repubblica ceca, senza fissa dimora e A.S.L, 30enne da Cornedo Vicentino. I due giovani, entrambi conosciuti dalle forze di polizia, verso le 21 di sabato sono stati ripresi dalle telecamere mentre, parzialmente travisati, armeggiavano ad una porta di servizio che dà accesso ai locali del vecchio ospedale civile di Valdagno in via G. Galilei.

Il dipendente dell’ULSS che stava visionando i monitor, accortosi di quanto stava accadendo, ha informato tempestivamente il carabinieri e la pattuglia della polizia locale del consorzio “Valle Agno”. Le forze dell'ordine subito dopo essere entrati nell’edificio, hanno sentito dei fruscii provenire dalle siepi che costituiscono il perimetro dell’area verde interna, notando le sagome di due persone che stavano tentando di nascondersi. I giovani sono stati quindi bloccati e, una volta accertato che i due distributori automatici presenti erano stati forzati e vuotati del loro contenuto, per loro sono scattate le manette. Il processo per direttissima, si è concluso con la concessione dei domiciliari.