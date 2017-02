Valdagno, fine dei lavori in piazza Dante nord: riapertura al traffico

Si è completato anche l'ultimo periodo di maturazione della nuova pavimentazione di Piazza Dante nord e da lunedì sarà riaperta al traffico. Si conclude così il cantiere che, stralcio dopo stralcio, dal 2006 ha portato alla complessiva riqualificazione del centro storico valdagnese.

L'intervento di Piazza Dante nord, ultimo in ordine cronologico ad essere realizzato, ha visto un investimento complessivo di 490mila euro, finanziati per 392mila euro nell'ambito del Fondo sviluppo e coesione ed erogati dalla Regione Veneto. L'importante contributo è stato reso possibile grazie all'azione dell'Intesa programmatica d'Area dell'Alto Vicentino.

Da lunedì, quindi, il traffico veicolare potrà continuare a scendere lungo Discesa Dante per raggiungere il parcheggio di piazzale Div. Acqui o immettersi sulla Provinciale 246. I mezzi potranno accedere al centro o alla Provinciale anche lungo Salita Dante, che potrà essere percorsa in entrambi i sensi di marcia, grazie all'allargamento realizzato nel corso dei lavori. Verrà inoltre ripristinato il senso unico a scendere di Via Don Bosco.

In attesa dell'arrivo, entro la primavera, degli elementi che andranno a comporre l'arredo urbano finale della piazza (sedute, piante, posteggi per biciclette, illuminazione pubblica e dissuasori per le aree pedonali) i parcheggi rimarranno a sosta libera, mentre successivamente verranno regolamentati con la posa dell'opportuna segnaletica.

L'intero progetto di riqualificazione del centro ha visto un investimento di oltre 3 milioni di euro, finanziati quasi un milione di euro attraverso contributi erogati dalla Regione Veneto. Accanto a questi vanno ad aggiungersi 494mila euro, finanziati per 172.900 euro da un contributo regionale nell'ambito di un progetto di sviluppo dei distretti del commercio.

Gli interventi più importanti hanno riguardato la posa dei sottoservizi, in particolare gli allacci alla rete fognaria che storicamente mancavano in diverse zone del centro. A completamento è stata uniformata la pavimentazione in porfido e marmo grolla per donare una nuova veste alle vie coinvolte.

"Con la riapertura di Piazza Dante nord – è il commento del sindaco di Valdagno, Giancarlo Acerbi – si conclude il grosso degli interventi che hanno coinvolto in questi anni il centro storico e che oggi ce lo restituiscono con un'immagine rinnovata. Se per certi aspetti potrebbe sembrare che si sia trattato solamente di una nuova pavimentazione, gli interventi principali, come più volte spiegato, sono quelli che non si vedono e che hanno riguardato la posa e l'adeguamento dei sottoservizi".

"Ringrazio i cittadini e gli operatori del centro storico per la pazienza e la collaborazione - continua -, anche critica, che ci hanno dimostrato in questi anni. Ora all'estetica del centro occorre abbinare un rilancio della sua funzionalità e attrattività, grazie anche a specifici contributi ai quali possiamo accedere come già fatto nell'ambito del programma integrato di rivitalizzazione dei centri storici e urbani e riqualificazione delle attività commerciali e il più recente progetto di sviluppo dei distretti del commercio".