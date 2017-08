Valdagno, il Comune chiede lo stato di crisi alla Regione

Dopo la grandinata di sabato scorso, a Valdagno si fa la conta dei danni e si raccolgono dati per richiedere alla Regione il riconoscimento dello stato di crisi.

L'amministrazione invita i cittadini che hanno subito danni ai veicoli e immobili a segnalarlo alla Direzione lavori pubblici all'indirizzo lavori_pubblici@comune. valdagno.vi.it .

Non sono compresi invece i danni alla carrozzeria. Le segnalazioni verranno inviate alla Regione per l'istituzione di un apposito fondo di risarcimento. Il sindaco Giancarlo Acerbi spiega che il risarcimento non è certo ma consiglia ai cittadini di tenere la documentazione utile, ad esempio fotografie, e le ricevute fiscali delle riparazioni.