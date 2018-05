Valdagno, colpo grosso col gratta e vinci: 300mila euro con un biglietto da 5

Qualcuno è stato baciato dalla fortuna al bar Stazione di Maglio di Sopra a Valdagno. È il vincitore di una giocata di 5 euro con "Il Miliardario" che ha grattato e ha vinto ben 300mila euro.Il vincitore ha beccato il numero 42, che nella smorfia napoletana rappresenta o’ Cafè (il caffè).

Ed infatti magari il furtonato si è fermato al bar Stazione forse per fare colazione pensando poi di acquistare un biglietto. Lo fanno in molti in quel bar dove ci sono molti clienti di passaggio ma anche alcuni abituali, tra impiegati e dipendenti delle aziende della valle e pensionati.

Dalle chiacchere di paese sarebbe proprio una signora, appartenente a quest'ultima categoria, a essere stata visitata dalla dea bendata. Ma sono solo ipotesi e, come succede in questi casi, nella frazione valdagnese è già scattato il toto-vincitore. L'unica certezza è quel biglietto che ha di sicuro fatto la gioia del suo possessore.