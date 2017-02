Cronaca Valdagno / Via Santissima Trinità

Valdagno, cane scivola nel torrente: salvato dai vigili del fuoco

I pompieri di Schio sono intervenuti in via Santissima Trinità dopo aver ricevuto la segnalazione di un segugio in difficoltà nella risalita dall'argine. Recuperato l'animale è stato affidato alle cure del veterinario Ulss. Rintracciato anche il proprietario