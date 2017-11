Valdagno, alcolizzato maltratta la famiglia da oltre 20 anni: 43enne denunciato

Poche ore prima gli era stata ritirata la patente perchè trovato alla guida ubriaco fradicio e non ha trovato altro sfogo se non maltrattare la moglie e i figli. Un 43enne di Valdagno è stato denunciato ed allontanato da casa.



Secondo quanto riferito dalla polizia locale, che per l'ennesima volta si è trovata ad intervenire in una situazione di grave disagio famigliare, venerdì sera l'uomo era rintrato a casa furibondo e in preda ai fumi dell'alcol. Il figlio maggiore ha reagito alle violenze del genitore e ne è scaturita una colluttazione, mentre la moglie chiamava soccorsi.



Sul posto sono arrivate 5 persone, tra agenti e personale del 118, e per calmare l'uomo è stato necessario sedarlo. Portato al San Lorenzo, aveva ancora un tasso alcomico 6 volte oltre il limite; poche ore prima era stato fermato mentre era al volante nelle stesse condizioni.

Ulteriori indagini hanno permesso di ricostruire un quadro di maltrattamenti che perdurava da una ventina di anni, anche a causa dell'abuso di alcol. L'uomo è stato anche denunciato per maltrattamenti in famiglia e minacce aggravate.