Valdagno, addio a Cristian Visonà

Una notizia che ha lasciato sgomento l'intero paese. Cristian Visonà, 41 anni, conoscuito anche come Rambo, è deceduto tra sabato notte e domenica nella sua casa a Valdagno, in zona Nogareo.

La tragedia è stata scoperta dagli amici, gli stessi che lo avevano lasciato dopo la festa e che lo attendevano per una escursione domenica. Non avendolo visto arrivare, si sono recati a casa sua, in serata, facendo la drammatica scoperta.

I funerali si terranno giovedì alle 10.30 a San Clemente.