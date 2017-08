Val Camonica, cade ultraleggero: due vicentini miracolati

Il pilota, 53enne di Arzignano, è rimasto ferito gravemente al cranio e alle gambe, mentre il passeggero, anche lui vicentino, se l’è cavata con un po’ di traumi meno gravi. Nonostante tutto, data la violenza dell’impatto, gli involontari protagonisti dello schianto avvenuto nel pomeriggio di sabato in Valle Camonica possono dire di essere fortunati.

L’incidente si è verificato intorno alle 17 su un prato della località di Prave, nel territorio comunale di Angolo Terme, in provincia di Brescia, non distante dall’abitazione di Giambattista Ferrari, un appassionato di ultraleggeri. Proprio su quel prato era atterrato poche ore prima il velivolo con a bordo una coppia di vicentini che voleva fare una sosta in Valle prima di dirigersi verso la meta finale in Trentino.

Al momento di ripartire, il velivolo è regolarmente decollato, ma pochi attimi dopo essersi sollevato il motore s’è spento all’improvviso facendo precipitare di schianto l’ultraleggero. Chiamati i soccorsi, il pilota è stato trasportato in eliambulanza al Civile di Brescia, mentre il passeggero è stato medicato sul posto.

(da bresciatoday.it)