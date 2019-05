Valanga travolge due sciatori: un disperso

Una valanga di grosse dimensioni si è stattaca verso le 12:30 di martedì vicino al Rifugio Fraccaroli, al confine tra il Vicentino e il Trentino, travolgendo due persone. Tutte le Stazioni del Soccorso alpino della XI Delegazione Prealpi Venete sono state allertate e stanno intervenendo in supporto ai soccorritori trentini.

Dalle prime informazioni sembra mancare all'appello ancora una persona. È in corso la ricerca e la complessiva bonifica di tutta la superficie per escludere in assoluto eventuali presenze. L'eliambulanza di Verona emergenza, chiamata nel tentativo di trovare un corridoio di accesso, è purtroppo dovuta rientrare poiché le nubi si sono chiuse e non permettono l'avvicinamento.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO