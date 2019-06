Missione conclusa: in salvo gli alpinisti vicentini

Tarcisio Bellò, Luca Morellato e Tino Toldo, assieme al trevigiano David Bergamin martedì mattina sono stati soccorsi da una squadra pakistana e portati prima a valle e poi in ospedale. I componenti della spedizione presentano diverse fratture ma non sono in pericolo di vita