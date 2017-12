Val Liona, tentano il colpo alle Poste ma forano la sede degli Alpini

Un buco nel muro per entrare nell'ufficio postale, ma la parete non era quella giusta. I ladri maldestri, nei giorni scorsi, hanno tentato il colpo alle Poste di di San Germano dei Berici - ora frazione del Comune Val Liona - e quando si sono accorti che il locale era invece la sede degli Alpini, se la sono data a gambe levate.

Dopo essere entrati nel complesso scardinando una inferriata e una finestra i malviventi si sono dati da fare per attuare il loro piano: bucare la parete per entrare nell'ufficio postale . Una volta che si sono accorti dell'errore hanno comunque deciso di non saccheggiare la dispensa delle penne nere e sono fuggiti con le pive nel sacco.

Non è la prima volta che qualcuno tenta la stessa operazione. Qualche anno fa altri ladri hanno operato nello stesso sistema cercando di svaligiare l'ufficio postale. Quella volta sono stati presi in flagrante ma almeno avevano bucato la parete giusta. Chissà che con l'imminente arrivo delle telecamere di sorveglianza nella zona.