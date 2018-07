Val Liona, mobilificio in fiamme: indagini in corso

Martedì sera introno alle 21.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Carbonarola a Valliona località San Germano dei Berici per l’incendio di un mobilificio.

Le squadre dei pompieri arrivate da Lonigo e Vicenza con tre automezzi tra cui l’autoscala e nove operatori hanno spento l’incendio, che dopo essere presumibilmente divampato in un laboratorio del capannone, si è esteso alla controsoffittatura e a tutta la copertura di circa 700 metri quadri, che è collassata. Danni da fumo e da detriti a tutta la zona espositiva di divani. Le cause dell’innesco dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e le indagini sono in carico ai carabinieri.

L’accesso ai locali è stato interdetto fino all’intervento degli enti preposti per la probabile presenza di amianto nei pannelli della copertura. Le operazioni di soccorso sono terminate poco dopo la mezzanotte.