Controlli straordinari dei carabinieri: due patenti ritirate

I carabinieri della stazione di Sossano nella notte tra lunedì e martedì, nel corso di controlli nei comuni di Val Liona e Lonigo hanno denunciato in stato di libertà due persone: K.C 25enne italiano residente a Brendola e I.R , 38enne di nazionalità serba residente a Lonigo, entrambi sorpresi alla guida dei rispettivi veicoli in stato di ebbrezza alcolica con 0.85 g/l e 1.84 g/l, motivo per il quale venivano ritirate le patenti di guida.

I militari di Longare, sempre nella stessa notte, a Torri di Quartesolo hanno invece controllato un 36enne padovano che è stato trovato in possesso di un involucro contenente residuo di cocaina, motivo per il quale è stato segnalato in prefettura come assuntore.