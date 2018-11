Tragica caduta dall'olivo: 74enne in fin di vita

Grave incidente in via Pianezza a Grancona, frazione di Val Liona verso le 9 di sabato mattina. Un uomo di 74 anni è stato portato dall'elicottero del Suem di Verona al San Bortolo di Vicenza, ricoverato in condizioni critiche nel reparto rianimazione.

Secondo le prime informazioni l'uomo, mentre stava raccogliendo le olive, ha perso l'equilibrio ed è caduto a terra riportando ferite preoccupanti. La prognosi dell'anziano è ancora riservata.