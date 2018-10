Fuggono dopo il fallito furto: riconosciuto dalla targa

I Carabinieri della Stazione di Sossano, questa mattina, mercoledì, a conclusione dell’attività di indagine hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per il reato di tentato furto aggravato in abitazione il cittadino marocchino A.T, 36enne, residente a Legnago in provincia di Verona, regolare in Italia, disoccupato.

L’extracomunitario, nella tarda mattinata del 20 settembre scorso, unitamente a due complici, un uomo ed una donna in fase di identificazione, previa effrazione, si introduceva nell’abitazione di una coppia di anziani residenti a Val Liona i quali, rientrati anticipatamente, sorprendevano i tre che stavano mettendo a soqquadro le varie stanze. Il terzetto a questo punto si dileguava a bordo di un’autovettura il cui numero di targa, successivamente rilevato attraverso la visione delle immagini di un sistema di videosorveglianza presente in zona, consentiva ai militari di accertare che il veicolo era intestato all’indagato.