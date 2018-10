Vende l'auto online e detta il pin Postepay all'acquirente: truffato di 3200 euro

Un operaio 35enne residente a Val Liona, nei giorni scorsi, aveva inserito nel sito www.subito.it un’inserzione relativa alla vendita di un’autovettura Fiat 124 Spider, del valore di 3.200 euro.

L'uomo, dopo essere stato contattato tramite un’utenza telefonica risulta poi intestata a un cittadino marocchino per la definizione delle modalità di vendita, si è recavto presso uno sportello Postamat nella zona di Montecchio Maggiore dove, seguendo le indicazioni telefoniche che gli venivano fornite, è stato indotto a comunicare all’interlocutore i codici Pin delle sue due carte PostPay nell’errata convinzione di vedersi accreditata la somma concordata.

Gli autori del fatto, in realtà, carpendo la sua buona fede, hanno provveduto ad effettuare tre bonifici, dell’importo sopra indicato, dalla sua carta ad una carta PostPay risultata intestata a un 49enne. Dopo la deununcia dell'operaio i carabinieri della stazione di Sossano ieri, a conclusione dell’attività di indagine, hanno denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica di Vicenza D.F , 49enne residente a Carpi, in provincia di Modena e A.B , 48enne di nazionalità marocchina, residente a Sassuolo, provincia di Modena.