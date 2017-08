Vicenza, comprano vacanze sull'isola da sogno: truffati di 3mila euro

Sognavano una vacanza in un'isola da sogno e avevano trovato anche il modo di risparmiare. Invece sono rimasti senza soldi e con un viaggio mai prenotato. La disavventura è successa a due vicentini, un 38enne e un 36enne, residenti in provincia.

I due amici, nel dicembre del 2016, avevano conosciuto in città un'italiana di origine thailandese e si era accordati perché lei organizzasse un viaggio nell'isola di Ko Samui, paradiso della Thailanda. Gli accordi vanno avanti fino a maggio quando l"amica" dice aver anticipato i soldi prenotando il volo aereo per il paese asiatico. I vicentini versano allora prima 985 euro con un bonifico intestato alla donna e poi altri 485 euro su una carta prepagata. Successivamente completano la transazione con altri 602 euro sulla stessa prepagata e con altri 740 euro consegnati in contanti. In totale circa 3mila euro.

Dopo qualche settmane, arriva la prenotazione del biglietto aereo per Bangkok: partenza del volo il 5 agosto, con tanto di ricevuta last minute tour e timbro della Turkish Airlines. Sembra tutto a posto ma, una volta contattato il tour operator i due malcapitati scoprono che non esiste nessuna prenotazione a loro nome. La sedicente mediatrice thailandese è naturalmente sparita nel nulla, come per i due vicentini è svanito il sogno di una vacanza in un paradiso del sud-est asiatico.