Vacanza a Rimini rovinata: offrono sigaretta e vengono rapinati

Momenti di paura, nella notte tra domenica e lunedì, per due giovani turisti vicentini aggrediti e rapinati in viale regina Margherita da altrettanti marocchini ubriachi.

La rapina

Le vittime, verso le 4 del mattino, stavano rientrando in albergo quando i nordafricani si sono avvicinati a loro con la scusa di scroccare una sigaretta. Uno dei malviventi, messosi alle spalle di uno dei ragazzi, lo ha bloccato per poi strappargli il portafoglio mentre, il complice, ha minacciato il secondo turista asserendo di essere armato e obbligandolo a non dare l'allarme.

I marocchini, dopo essersi impossessati del denaro, hanno tentato la fuga ma, le loro mosse, non erano passate inosservate ad altri turisti che si trovavano nella zona i quali hanno fermato una pattuglia dei carabinieri che stava passando lungo la strada. I militari dell'Arma, intervenuti immediatamente, sono riusciti a bloccare i rapinatori e, dopo essersi accertati che non erano armati, li hanno portati in caserma.

Ad essere arrestati, con l'accusa di rapina aggravata in concorso, sono stati un 33enne, già noto alle forze dell'ordine, e un 23enne. Processati per direttissima martedì mattina, il giudice ha convalidato il fermo e disposto per i nordafricani la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa della prossima udienza.