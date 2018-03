Va in clinica per curarsi il cancro: entra in Ztl e prende 6mila euro di multe

La legge è dura ma è la legge. Anche se c'è un'emergenza come quella di un professionista vicentino di 56anni che la scorsa estate ha scoperto di essere ammalato di cancro e ha seguito delle terapie in una clinica specializzata di Padova. L'urgenza e la necessità di farsi curare - ora il 56enne sta meglio - ha riservato una brutta sorpresa al professionista che non si è accorto di essere entrato ripetutamente nella zona a traffico limitato per decine di volte. Per questo gli sono arrivate a casa - come riferisce Il Giornale di Vicenza - ben 66 multe per aver violato il codice della strada nel periodo tra la fine di giugno e i primi di agosto dello scorso anno.

La cifra da pagare è una salasso considerevole: 6mila euro che il vicentino dovrà pagare visto che il ricorso presentato non è andato a buon fine ed è stato respinto dal Giudice di Pace. La contestazione principale, riferita dal professionista, è che i cartelli non erano visibili e che non si accorgeva di entrare nella Ztl. Il risultato è stato di due multe al giorno (all'entrata e poi all'uscita visto che il percorso che faceva lo costringeva a rientrare nella zona vietata). Ora il vicentino sta pensando di ricorrere in Cassazione e di scrivere a Mattarella esponendo il suo caso.