Usa la bambina per rubare in albergo: denunciata 31enne

Si è servita della bambina di nove anni per rubare i soldi dalla cassa del ristorante dell'Hotel De La Ville in viale Verona a Vicenza. I carabinieri di Vicenza hanno denunciato in stato di libertà K.R, 31enne di nazionalità indiana, residente a San Bonifacio in provincia di Verona, disoccupata.

La donna e la figlia minore sono entrate nel tardo pomeriggio di mercoledì in albergo asportando dal registratore di cassa del ristorante il denaro in quel momento depositato. A compiere materialmente il furto è stata proprio la bambina.

Alcune dipendenti, che avevano già notato le due donne nei giorni precedenti, periodo coincidente con l’ammanco di somme di denaro, si sono rese conto della sottrazione di 30 euro e hanno contattato il 112.

I militari, dopo aver visionato le immagini del sistema di videosorveglianza interno e una volta accertata la dinamica dell’accaduto, hanno rintracciato a poca distanza madre e figlia.

La successiva perquisizione ha consentito ai carabinieri di rinvenire i 30 euro sottratti, che sono stati restituiti alla direzione dell’albergo. Il coinvolgimento della minore sarà segnalato, oltre alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia, anche ai Servizi Sociali.