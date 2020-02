Urta due auto in sosta e fugge, la polizia lo insegue: fermato rifiuta l'alcoltest

Venerdì notte, intorno alle 2.30, alcuni testimoni hanno riferito alla polizia che il conducente di una Citroen C4, verosimilmente ubriaco, aveva provocato un incidente mentre era intento a parcheggiare la propria auto in viale Eretenio.

L'uomo ha infatti danneggiato due auto in sosta al parcheggio del bar Smeraldo dandosi poi alla fuga. La prontezza dei testimoni che hanno annotato la targa del veicolo in questione ha permesso agli agenti di risalire al proprietario, un 46enne serbo, residente in città.

I poliziotti si sono quindi portati nella sua abitazioni di via Pecori Girarldi ma l'auto non era in casa. Di lì a poco la volante ha notato l'auto in questione mentre si stava immettendo in rotatoria a tutta velocità. E' scattato quindi l'inseguimento.

Gli agenti sono riusciti a fermare il conducente che è stato sottoposto ad alcol test che ha cercato di eludere. Il 46enne è stato quindi denunciato per rifiuto di accertamento alcolmetrico e denunciato per effrazione del codice strada.