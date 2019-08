Urta un'auto in parcheggio e scappa: incastrato dal Targa system

Nel tardo pomeriggio di martedì, un furgone di colore bianco nel compiere una manovra di parcheggio al'interno del park di via Dal Molin, ha urtato un altro veicolo in sosta colpendolo per ben due volte. Nonostante questo, il conducente del furgone si è allontanato senza preoccuparsi del danno causato e di avvertire le Forze di Polizia di quanto avvenuto.

Negligenza sopperita dalla segnalazione che è arrivata al Comando di Polizia locale da un cittadino. Gli agenti hanno fatto una rapida indagine, anche con l’ausilio del “targa System”, e sono riusciti a risalire al proprietario del furgone che aveva causato i danni. L'uomo, un 43enne serbo, residente a Chiampo, è stato sanzionato con una multa di 129 euro.

"Nuovo episodio, dove collaborazione tra cittadini e tecnologia, hanno permesso alla Polizia locale di rintracciare un serbo, che dopo un doppio tamponamento nel parcheggio, era scappato - hanno dichiarato il sindaco Alessia Bevilacqua e il vicesindaco Enrico Marcigaglia - Un abile cittadino presente alla scena, ha memorizzato alcune lettere della targa e ha subito avvisato il vicesindaco Marcigaglia. Nel giro di poche ore, incrociando le targhe tracciate dalle Telecamere TargaSystem, si è risalito al colpevole".