Gli scoppia una vena varicosa: 53enne muore dissanguato

Quando sono entrati nella sua casa di via degli Orti a Schio i vigili del fuoco lo hanno trovato in una pozza di sangue. Per uno scledense classe '66, non c'era più niente da fare.

L'uomo, come stabilito da un primo esame medico legale, sarebbe morto dissanguato per l'esplosione delle varici della vena safena su una gamba.

A chiamare i soccorsi, nel pomeriggio di martedì, la stessa vittima, morta prima dell'arrivo dei pompieri e del Suem a causa della fortissima emoraggia esterna.

Sul posto, per i rilievi, sono arrivati anche i carabinieri di Schio.