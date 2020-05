Volo di 3 metri dal tetto: grave un 67enne

Grave incidente a Nove in via Santa Romana. Verso le 9:20 di venerdì mattina un uomo di 63 anni, è salito sul lucernario della propria abitazione per controlare il tetto.

Nell'eseguire l'operazione ha perso l'equilibrio ed è caduto da un'altezza di circa tre metri. L'uomo è stato immediatamente soccorso e portato al San Bortolo in gravi condizioni, con la frattura di una gamba e un trauma cranico. Sul posto, oltre agli operatori del Suem, sono intervenuti i carabinieri bassanesi.