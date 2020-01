Si accascia nel giardino di casa, passante tenta disperatamente di salvarlo

Dramma in città nella mattinata di domenica. Un uomo si è sentito male e si è accasciato a terra mentre si trovava nel giardino esterno della propria abitazione in viale Fusinato. Nel frangente, stava passando una famiglia composta da padre, madre e figlio. Il passante ha sentito uno strano rumore e ha buttato l'occhio dentro al giardino, vedendo l'uomo a terra che muoveva ancora le gambe.

L'uomo non ha perso tempo e ha scavalcato il cancello del giardino per soccorrere l'uomo con un massaggio cardiaco, mentre i famigliari hanno chiamato il 118. L'ambulanza è arrivata sul posto poco dopo per per G.P., classe 1949, non c'era più nulla da fare. Nonostante i tentativi di rianimazione il 70enne, che viveva da solo, è morto di un probabile infarto.