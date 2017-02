Uomini e donne: puntata speciale di San Valentino, Tara&Cristian esclusi

In primo momento sembrava possibile un ritorno nella trasmissione dei coniugi Galella ma, le ultime indiscrezioni, non lascerebbero spazio a dubbi: la bella vicentina e il marito non sarebbero una delle sei coppie in studio per la festa degli innamorati