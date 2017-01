Uomini e donne, la sexy Fabiana pronta a conquistare il tronista tatuato

Dopo la partecipazione di Tara Gabrieletto, oggi moglie di Cristian Galella, un'altra vicentina scende la scalinata di "Uomini e donne", il programma televisivo condotto da Maria De Filippi, per corteggiare un tronista. È Fabiana Barra, giovane arrivata nel programma con l'intento di rubare il cuore di Manuel Vallicella.

La giovane dagli occhi di giaccio ha fatto subito parlare di sè. Il tronista veronese ha affermato di averla conosciuta all'esterno del programma qualche tempo fa, grazie ad amici comuni, perché fa la barista in un locale che lui a volte ha frequentato. Al tempo stesso ha dichiarato di non fidarsi troppo di lei per il suo essere un po' troppo provocante, cosa che traspare dalle foto postate suInstagram.

La giovane si è subito difesa specificando che si tratta di immagini legate esclusivamente al suo lavoro in discoteca: scatti sexy volti ad attirare clienti agli eventi che la giovane pubblicizza. Cosa che invece non corrisponde al suo essere molto casual nella vita di tutti i giorni. Nonostante questa diffidenza il tronista ha deciso di portare in esterna la giovane vicentina per conoscerla meglio.