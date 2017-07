Uomini e Donne, Cristian Galella e Tara Gabrieletto in tribunale

Questa volta non si tratta di gossip ma è la cronaca giudiziaria che vede protagonista l'ex tronista Cristian Galella.



Il 33enne, originario di Vigevano, è stato portato in tribunale da un carabiniere, che sarebbe stato insultato e minacciato durante la Festa della Primavera di Maddalene, Vicenza, dove si trovava con la moglie Tara Gabrieletto. La vicentina sarà chiamata a testimoniare sui fatti, risalenti a due anni fa, quando la coppia, formatasi a Uomini e Donne, non era ancora sposata. L'acceso diverbio sarebbe nato a causa dei rispettivi cani.



La notizia è stata riportata da Il Giornale di Vicenza.