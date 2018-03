01) T. N. , nato a Padova 1988, residente a Mestrino (PD) responsabile di Travisamento del Volto in occasione di una Manifestazione Sportiva (art.5 legge 22 maggio 1975 nr.152);

02) S. D., nato a Padova 1988, residente a Ponte San Nicolò (PD), responsabile di Travisamento del Volto in occasione di una Manifestazione Sportiva (art.5 legge 22 maggio 1975 nr.152), Possesso di Oggetti Contundenti in Occasione di una Manifestazione Sportiva (art.6-ter legge 13 dicembre 1989 nr.401 con successive modifiche) e Lancio di Materiale Pericoloso in Occasione di una Manifestazione Sportiva (art.6-bis legge 13 dicembre 1989 nr.401 con successive modifiche);

03) R. M., nato a Padova 1991, residente a Saonara (PD), responsabile, in concorso con altre persone (art.110 C.P.), di Resistenza ad un Pubblico Ufficiale (art.337C.P.), aggravato dall’aver commesso il fatto con il volto travisato, da più persone riunite, in numero superiore a 10 e con l’utilizzo di oggetti contundenti (art.339 commi 1, 2 e 3 C.P.), di Travisamento del Volto in occasione di una Manifestazione Sportiva (art.5 legge 22 maggio 1975 nr.152) e di Possesso di Oggetti Contundenti in Occasione di una Manifestazione Sportiva (art.6-ter legge 13 dicembre 1989 nr.401 con successive modifiche);

04) B. G., nato a Padova 1992, ivi residente, responsabile di Travisamento del Volto in occasione di una Manifestazione Sportiva (art.5 legge 22 maggio 1975 nr.152), Possesso di Oggetti Contundenti in Occasione di una Manifestazione Sportiva (art.6-ter legge 13 dicembre 1989 nr.401 con successive modifiche);

05) Z. R., nato a Padova 1990, residente a Rubano (PD), responsabile di Travisamento del Volto in occasione di una Manifestazione Sportiva (art.5 legge 22 maggio 1975 nr.152) e di Manifestazioni Esteriori del Disciolto Partito Fascista (art.2 comma 1 legge 25.06.1993 nr.205);

06) G. N., nato a Padova il 1991, ivi residente, responsabile di Travisamento del Volto in occasione di una Manifestazione Sportiva (art.5 legge 22 maggio 1975 nr.152);

07) C. S., nato a Padova il 1979, residente a Maserà di Padova (PD), responsabile, in concorso con altre persone (art.110 C.P.), di Resistenza ad un Pubblico Ufficiale (art.337C.P.), aggravato dall’aver commesso il fatto con il volto travisato e da più persone riunite, in numero superiore a 10 (art.339 commi 1 e 2 C.P.), Travisamento del Volto in occasione di una Manifestazione Sportiva (art.5 legge 22 maggio 1975 nr.152);

08) B. A., nato a Camposampiero (PD) il 1975, residente a Loreggia (PD), responsabile, in concorso con altre persone (art.110 C.P.), del delitto di Resistenza ad un Pubblico Ufficiale (art.337C.P.), aggravato dall’aver commesso il fatto con il volto travisato, da più persone riunite, in numero superiore a 10 e con l’utilizzo di oggetti contundenti (art.339 commi 1, 2 e 3 C.P.), Travisamento del Volto in occasione di una Manifestazione Sportiva (art.5 legge 22 maggio 1975 nr.152), Possesso di Oggetti Contundenti in Occasione di una Manifestazione Sportiva (art.6-ter legge 13 dicembre 1989 nr.401 con successive modifiche);

09) P. G. M., nato a Camposampiero (PD) il 1987, ivi residente, responsabile di Travisamento del Volto in occasione di una Manifestazione Sportiva (art.5 legge 22 maggio 1975 nr.152), Possesso di Oggetti Contundenti in Occasione di una Manifestazione Sportiva (art.6-ter legge 13 dicembre 1989 nr.401 con successive modifiche);

10) C. F., nato a Montebelluna (TV) il 1975, residente ad Oderzo (TV), responsabile del delitto di Travisamento del Volto in occasione di una Manifestazione Sportiva (art.5 legge 22 maggio 1975 nr.152);

11) M. S., nato a Padova il 1972, residente a Mestrino (PD), responsabile di Travisamento del Volto in occasione di una Manifestazione Sportiva (art.5 legge 22 maggio 1975 nr.152);

12) L. M., nato a Padova il 1977, residente a Vigonza (PD), responsabile di Travisamento del Volto in occasione di una Manifestazione Sportiva (art.5 legge 22 maggio 1975 nr.152);

13) M. M., nato a Padova il 1984, residente a Vigonza (PD), responsabile, in concorso con altre persone (art.110 C.P.), di Resistenza ad un Pubblico Ufficiale (art.337C.P.), aggravato dall’aver commesso il fatto da più persone riunite, in numero superiore a 10 e con l’utilizzo di oggetti contundenti (art.339 commi 2 e 3 C.P.) e del delitto di Possesso di Oggetti Contundenti in Occasione di una Manifestazione Sportiva (art.6-ter legge 13 dicembre 1989 nr.401 con successive modifiche) (Indagato non perquisito);

14) T. M., nato a Padova il 1974, residente ad Albignasego (PD), responsabile, in concorso con altre persone (art.110 C.P.), di Resistenza ad un Pubblico Ufficiale (art.337C.P.), aggravato dall’aver commesso il fatto da più persone riunite, in numero superiore a 10 e con l’utilizzo di oggetti contundenti (art.339 commi 2 e 3 C.P.), Possesso di Oggetti Contundenti in Occasione di una Manifestazione Sportiva (art.6-ter legge 13 dicembre 1989 nr.401 con successive modifiche) (Indagato non perquisito); 2

15) B. A., nata a Padova il 1978, ivi residente, responsabile di Possesso di Oggetti Contundenti in Occasione di una Manifestazione Sportiva (art.6-ter legge 13 dicembre 1989 nr.401 con successive modifiche) (Indagata non perquisita)

16) B. M., nato a Camposampiero (PD) il 1978, residente a Limena (PD), responsabile, in concorso con altre persone (art.110 C.P.), di Resistenza ad un Pubblico Ufficiale (art.337C.P.), aggravato dall’aver commesso il fatto da più persone riunite, in numero superiore a 10 (art.339 comma 2 C.P.), Lesioni Personali (art.582 C.P.), Manifestazioni Esteriori del Disciolto Partito Fascista (art.2 comma 1 legge 25.06.1993 nr.205);

17) C. M., nato a Padova il 1979, residente a Ponte San Nicolò (PD), responsabile di Manifestazioni Esteriori del Disciolto Partito Fascista (art.2 comma 1 legge 25.06.1993 nr.205);

18) L. M., nato a Padova il 04.08.1990, ivi residente, responsabile di Manifestazioni Esteriori del Disciolto Partito Fascista (art.2 comma 1 legge 25.06.1993 nr.205); 19) B. M., nato a Camposampiero (PD) il 1975, residente a Rubano (PD), responsabile di Manifestazioni Esteriori del Disciolto Partito Fascista (art.2 comma 1 legge 25.06.1993 nr.205).