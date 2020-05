Ultraleggero precipita a terra subito dopo il decollo: pilota miracolato

Un piccolo aereo ultraleggero, nel pomeriggio di sabato, è precipitato su un campo agricolo a Monteviale, in via Biron di Sotto, subito dopo il decollo: illeso il pilota.

Il piccolo aereo, un Savannah S, era precedentemente atterrato nel campo, al decollo ha avuto un problema tecnico e dopo essersi alzato qualche metro ha subito perso quota impattando contro il terreno.

L’aero ha subito danni, tuttavia il pilota non ha riportato fortunatamente nessuna ferita, come accertato dal personale sanitario del Suem. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo, mentre i carabinieri hanno eseguito i rilievi dell’incidente.