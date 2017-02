Ulss 8 Berica, il servizio dei consultori familiari è online

È online da qualche giorno - annuncia in una nota l'ULSS 8 Berica - all'indirizzo www.giovane6.it lo "Spazio Giovani" dei Consultori Familiari. «Come lascia intuire il nome stesso - spiega il dott. Salvatore Barra, direttore dei Servizi Socio-Sanitari dell'ULSS 8 Berica -, si tratta di un sito Internet rivolto ai giovanissimi, per fornire loro informazioni e aiuto anche sul web, ovvero là dove gli adolescenti di oggi più facilmente cercano informazioni e qualcuno che li ascolti, ma dove spesso non vi sono garanzie sull'attendibilità delle informazioni o sulla serietà degli interlocutori che trovano.

Con questo progetto vogliamo dunque dare ascolto e dialogare con i giovani, utilizzando i mezzi e le modalità a loro più congeniali». Più in dettaglio, il sito comprende una sintetica presentazione dei servizi dei Consultori Familiari più direttamente dedicati ai giovanissimi e delle relative modalità di accesso. In primis lo Sportello Spazio Giovani, un servizio di prima accoglienza, di ascolto e di orientamento per i ragazzi dai 14 ai 21 anni, completamente gratuito con accesso anche senza appuntamento e con la garanzia della riservatezza.

E poi naturalmente vi è l'Ambulatorio Adolescenti, per consulenze e prescrizioni in materia di contraccezione, visite e colloqui ginecologici per eventuali difficoltà. Parallelamente, il sito è anche una piattaforma per servizi interattivi, a partire da Young Mail, una consulenza gratuita online grazie alla possibilità di inviare richieste nel totale anonimato agli specialisti del Consultorio, su temi quali sessualità e contraccezione, riflessioni e problemi personali di varia natura, il rapporto con gli adulti, il rapporto di coppia e con gli amici, e altro ancora.

Di particolare importanza anche la sezione "Info & Media", nella quale vengono affrontati con un linguaggio semplice e accattivante - grazie anche a contributi multimediali di vario genere - alcuni dei temi sui quali più spesso i giovanissimi cercano informazioni o risposte in rete, dal cyberbullismo alle malattie sessualmente trasmissibili e gli altri rischi legati ad una condotta sessuale poco accorta. Non manca infine il calendario con gli incontri organizzati nelle scuole sui temi dell'educazione all'affettività e alla sessualità.