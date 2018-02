Presa la "banda delle spaccate" con Renault: 4 arresti

Sgominato lo scorso venerdì , un soldalizio criminale specializzato in furti con spaccate. I carabinieri hanno concluso un’attività d’indagine che ha portato all'arresto di 4 malviventi ritenuti responsabili di diversi colpi all'interno di alcune attività commerciali della provincia di Udine. L'attività investigativa è iniziata a novembre 2017 in seguito ad alcuni furti di automobili Reanult tra le province di Vicenza, Verona e Udine.

Si tratta dei furti perpetrati il 23 febbraio a Fagagna, ai danni del negozio di abbigliamento Just fashion", e del primo ladrocinio ai danni della profumeria "Sirene Blu" a San Giovanni al Natisone del 18 febbraio 2018. I quattro sono anche accusati di ricettazione per il furto delle auto, delle quali erano in graco di clonare chiavi e targhe.

L'attività investigativa è iniziata a novembre 2017 a Verona in seguito ad alcuni furti di automobili Reanult Captur. L'indagine dal Veneto si è poi spostata in Friuli dopo la strana sparizione di macchine dello stesso tipo a Cervignano del Friuli e a San Giorgio di Nogaro. Le automobili venivano prima "aperte" attraverso un martelletto con il quale veniva rotto il cristallo del deflettore, il piccolo vetro triangolare posto tra la portiera e il parabrezza; poi si procedeva con l'azzeramento delle loro centraline, con la copiatura dei codici di accensione e apertura, la loro sostituzione e la creazione di nuove chiavi vergini ed "esclusive".

Dopo ciò le vetture venivano sottoposte alla sostituzione delle targhe e dei numeri seriali in modo tale di eludere eventuali controlli successivi. La svolta alle indagini è avvenuta dopo il ritrovamento a Verona di un'auto utilizzata come ariete dopo una spaccata.

Sono stati tratti in arresto in flagranza di reato 4 cittadini serbi, sorpresi all'interno del covo di Latisanotta con molta merce sottratta, in particolar modo dal negozio di Fagagna, e probabilmente destinata al mercato della ricettazione nell'est Europa. Una particolarità: la base operativa del sodalizio distava solamente 800 metri in linea d'aria dalla stazione dei carabinieri di Latisana.

(Fonte udinetoday.it)

