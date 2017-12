Uccisa, gettata in una scarpata tra i rifiuti: la tragica fine di Sofiya Melnyk

Uccisa e gettata in una scarpata, tra i rifiuti. Questa la tragica fine di Sofiya Melnyk, interprete ucraina di 43 anni, il cui cadavere è stato trovato da un gruppo di cacciatori nella giornata della Vigilia di Natale, in un bosco di Romano d'Ezzelino, lungo la strada Cadorna, al terzo tornante. Ora sarà l'autopsia, disposta dalla Procura di Treviso, a fare luce sulle cause della morte, chiarendo inoltre quando questa sia avvenuta. Dieci giorni dopo la sua scomparsa il compagno, Pascal Albanese, 50 anni, si tolse la vita. Era il 26 novembre. I due vivevano insieme a Cornuda da 16 anni ma da tempo erano in rotta: la donna aveva tentato di rifarsi una vita, frequentando altri uomini, tra cui un noto radiologo trevigiano con cui voleva sposarsi e avere un figlio.

Per gli investigatori non vi sarebbero dubbi: si sarebbe trattato di un omicidio-suicidio con il 50enne che avrebbe ucciso Sofiya e si sarebbe poi suicidato, in preda al rimorso. Gli interrogativi sulla vicenda sono però molteplici. Proprio l'esame autoptico dovrà chiarire a quando risale il decesso della 43enne. A denunciare la sua scomparsa ai carabinieri (Sofiya era stata vista per l'ultima volta il 15 novembre) è stato, cinque giorni dopo, un geologo emiliano di 70 anni con cui la donna aveva un appuntamento (il 17 novembre). Lo stesso amante aveva inutilmente chiesto informazioni a Pascal circa la sorte della donna e per questo aveva deciso di rivolgersi alle forze dell'ordine. Qualche giorno dopo il suicidio del 50enne venne trovata l'auto, nella zona di Forcella Mostaccin: per gli investigatori si sarebbe trattato di un tentativo di depistaggio da parte dell'omicida.

DOMANI L'AUTOPSIA