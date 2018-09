Ubriaco, vede il figlio nonostante il divieto: rissa coi poliziotti e arresto

Ha sbeffeggiato gli agenti che l'hanno fermato in auto con frasi del tipo: "Me ne frego dei divieti". In questo caso il divieto riguardava l'avvicinamento al figlio decenne che aveva in macchina con sé nonostante la sentenza del tribunale che gli impediva di vedere il figlio minore se non in modalità protetta. Per D.B.Z, cittadino etiope di 38 anni, sono quindi scattate le manette.

Il fatto è successo venerdì verso le 18. Gli agenti della volante sono intervenuti in via Sirtori su segnalazione della ex dell'etiope, una vicentina di 55 anni, la quale ha riferito agli agenti che l'uomo era in auto con il figlio nonostante l'esplicito divieto. All'arrivo degli operatori il 38enne si è messo a saltare e imprecare in evidente stato di alterazione alcolica. A un certo punto è salito in auto con l'intento di fuggire ma è stato fermato dai poliziotti dopo una colluttazione che ha portato al ferimento di un agente.

Per l'etiope, arrestato per aggressione a pubblico ufficiale, è partita anche la denuncia per non aver rispettato le disposizioni del tribunale.