Ubriaco, tenta di aggredire i carabinieri: arrestato 

Alle prime luci dell’alba di sabato i carabinieri di Valli Del Pasubio hanno tratto in arresto in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza molesta e manifestaR.S., cittadino scledense 23enne con precedenti di polizia.

Le pattuglie sono intervenute a seguito di alcune segnalazioni di un giovane alterato che stava creando disturbo nelle zone tra Piazza Almerigo da Schio e Viale Battaglione Valleogra. Giunte sul posto, le pattuglie hanno individuato il soggetto, già conosciuto forze di polizia, in evidente stato di agitazione e alterato dall’abuso di bevande alcooliche che, per guadagnare la fuga al fine di evitare l’identificazione, ha assunto un atteggiamento ostile e provocatorio cercando lo scontro fisico.

Riportata la calma, lo stesso è stato condotto in caserma, visitato da personale della guardia medica che ha riscontrato l’alterazione psicofisica e, al termine dei dovuti accertamenti, è stato dichiarato in stato di arresto.

Attualmente il soggetto è trattenuto presso le camere di sicurezza della compagnia di Schio in attesa del rito direttissimo come disposto dalla Procura di Vicenza.