Ubriaco si esibisce con coltello da Rambo al bar: denunciato

Un coltello nero in parte seghettato, stile "Rambo" esibito come niente fosse all'esterno del bar. L'interpretazione estemporanea del famoso personaggio portato sullo schermo da Sylverster Stallone è costata a un vicentino 51enne una denuncia per porto abusivo di armi atte ad offendere e una sanzione per ubriachezza molesta.

L'episodio è successo giovedì alle 21 all'esterno del bar Memorandum, zona laghetto a Vicenza. L'uomo, G.V., residente in quartiere, in evidente stato di alterazione alcolica, ha fatto il suo show all'esterno del locale mostrando il coltello agli avventori i quali, spaventati, hanno chiamato la polizia.

All'arrivo delle volanti il 51enne ha consegnato l'arma bianca, che è stata sequestrata, senza problemi ma poi è partita la denuncia.