Aggredisce un carabiniere alla sagra: arrestato 44enne

Ubriaco aggredisce sia verbalmente che fisicamente alcuni partecipanti alla sagra, tanto da richiedere l’intervento dei carabinieri. I militari, al loro arrivo, sono stati prima oltraggiati e poi aggrediti da un 44enne di Montegalda che cercava di sottrarsi all’identificazione, cagionando lievi lesioni ad un militare e successivamente, durante il trasporto presso la Compagnia di Thiene, danneggiando un finestrino del veicolo di servizio.

L'episodio è successo nella notte tra martedì e mercoledì a Caldogno, presso l’area adibita a sagra paesana. M.F., vicentino classe ‘75, residente a Montegalda, pregiudicato per reati contro il patrimonio è stato arrestato in flagranza di reato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento.