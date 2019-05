Fermato ubriaco fradicio, rissa con i carabinieri per il sequestro dell'auto

Devono rispondere di resistenza e oltraggio, oltre che di guida in stato di ebbrezza per quanto riguarda l'uomo alla guida. La coppia è stata controllata nella notte a Montagnana, ma le operazioni di sequestro dell'auto sono state tutt'altro che semplici.

L'alcoltest

É lunedì notte quando una pattuglia del Nucleo radiomobile di Este alza la paletta per fermare una Fiat Panda che transita in via Luppia Alberi. A bordo c'è una coppia di vicentini residenti a Torri di Quartesolo, 46 anni lui, 49 lei. L'uomo al volante dà segni di alterazione e viene sottoposto all'alcoltest il cui responso è inequivocabile: nel sangue ha un tasso alcolemico di 2,25 g/l, quasi cinque volte oltre il consentito. Nei suoi confronti scattano la denuncia per guida in stato di ebbrezza e la sospensione della patente, mentre viene disposto il sequestro del veicolo intestato alla donna.

Resistenza e insulti

Quando capiscono che non potranno rientrare a casa a bordo della loro auto, i due danno in escandescenze. Sul posto viene chiamato un carro attrezzi che porterà il veicolo in un deposito giudiziario, ma i due vicentini tentato in ogni modo di impedire all'operatore di rimorchiare la Panda. Se la prendono con i carabinieri, volano insulti pesanti e qualche spintone. Nessuno resta ferito, ma B.F.L. e S.F. vengono denunciati anche per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.