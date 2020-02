Rischia un frontale con la polizia e chiama l'avvocato: patente ritirata

A poco è servito l'avvocato chiamato da un cinquantenne di Verona dopo che la polizia l'ha fermato a bordo della sua auto. L'uomo, verso le 22:20 non ha risparmiato il gas alla sua Bmw, uscendo a tutta velocità in strada Marosticana a Vicenza da una strada laterale senza rispettare lo stop e rischiando un frontale con una volante della polizia che stava transitando in zona per dei controlli di routine.

Inevitabile lo stop alla Bmw. I poliziotti hanno chiesto al conducente di sottoporsi all'alcol test, ma lui ha rifiutato chiedendo di poter chiamare il suo avvocato. Tirato giù dal letto, il legale è arrivato dopo poco sul posto e gli agenti hanno proceduto con il palloncino. Il cinquantenne aveva un tasso alcolico superiore al limite consentito e qui è scattato il ritiro della patente con una multa di 544 euro, più un'ammenda di 172 euro per guida pericolosa.