Ubriaco semina il panico al Kebab, arriva la polizia e si scaglia contro gli agenti

Si presenta al noto Kebab (Di Sufyan) di via Poerio, a Vicenza, in evidente stato di ebrezza ed inizia a molestare gli avventori. Viene quindi richiesto l'intervento della polizia contro i quali rivolge un manganello telescopico in metallo e lo brandisce.

Gli operatori arretrano e lui lo sventola ancora poi si decide a consegnarlo. A quel punto gli agenti cercano di bloccarlo quando si avvia verso la propria auto e lui da in escandescenze. Non contento, urina in mezzo alla strada mentre aspetta l'arrivo di un taxi.

L'uomo, Y.S., 37enne ubriaco, residente a Malo, viene sanzionato per ubriachezza molesta e atti contrari pubblica decenza denunciato per possesso abusivo di oggetti atti ad offendere e resistenza. In più, viene sanzionato per aver parcheggiato la propria auto, una Range Rover. Sanzioni per un totale di 3.600 euro.

Non era la prima volta che l'uomo si rendeva protagonista di gesti simili. L'estate scorsa era stato denunciato per resistenza pubblico ufficiale.