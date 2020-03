Ubriaco fradicio dà in escandescenze in albergo: aggredisce un ospite e i poliziotti

Un 56enne vicentino R.S., già affidato in prova ai servizi sociali su provvedimento del tribunale di Venezia, è stato denunciato per ubriachezza molesta, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale a seguito di un episodio che ha avuto luogo nei giorni scorsi a Vicenza.

Il 56enne, ospite di una struttura ricettiva in città, ha dato vita ad una lite con un altro ospite. Non solo, all'arrivo della polizia l'uomo si è scagliato contro un'agente donna, scaraventandola contro il muro.

Nonostante la presenza delle forze dell'ordine il 56enne non accennava a calmarsi e gli agenti hanno quindi provveduto ad ammanettarlo. La cosa non è stata accolta di buon grado dall'uomo che ha iniziato ad inveire e ad accusare i poliziotti di avergli procurato dei segni sui polsi. Ha quindi preso in mano il telefono e chiesto l'intervento del 118 in quanto, a suo dire, era stato vittima di lesioni personali.

Non contento ha iniziato ad insultare gli agenti con balletti e frasi minacciose ma non vedendo una reazione da parte dei poliziotti se n'è tornato in camera.

