Ubriaco in autostrada: fugge dal posto di blocco e sperona una pattuglia

Ha forzato un posto di blocco approfittando del test alcolemico, ma la sua fuga è terminata pochi chilometri dopo contro una pattuglia della polizia di Padova, ferendo due agenti.

Il controllo

Viaggiava sotto effetto dell'alcol lungo l'autostrada A4, quando gli uomini della polizia stradale di Legnago lo hanno fermato all'altezza di Torri di Quartesolo attorno alle 5 di giovedì mattina. L'uomo, poi risultato essere un cittadino peruviano residente a Vicenza, visibilmente alterato, è stato controllato e sottoposto all'alcoltest.

La fuga

Mentre gli agenti registravano un tasso di alcol nel sangue di 1,33 grammi per litro, quasi tre volte superiore al consentito, è risalito a bordo della sua Renault Clio e si è allontanato a forte velocità sperando di sfuggire alle forze dell'ordine. Immediatamente la pattuglia vicentina è partita all'inseguimento in direzione del capoluogo euganeo e nel frattempo ha allertato i colleghi.

L'incidente

Sentendosi braccato, il peruviano ha imboccato contromano lo svincolo di uscita Padova Ovest, dove però ha incrociato l'auto della polizia padovana che ha speronato violentemente nel tentativo di scappare. Nello scontro due agenti sono rimasti feriti e si sono dovuti affidare alle cure di sanitari. Il fuggiasco è stato bloccato e portato in questura per la fotosegnalazione ed è ora in attesa del processo per direttissima.

(Da padovaoggi.it)