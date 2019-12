Ruba 18 pezzi di grana al supermercato: portato in questura, cerca di soffocarsi con le mutande

È andato su tutte le furie quando la sicurezza lo ha fermato all'uscita del supermercato con 18 pezzi di grana, dal valore totale di 90 euro, nascosti sotto al giubotto. L'episodio è accaduta nel pomeriggio di mercoledì all'Eurospar di viale Roma. Protagonista un rumeno di 41 anni (B.B. le iniziali) il quale, dopo aver fatto incetta di formagio, si è recato alle casse con una bottiglia di liquore, pagando solo quello.

Fermato dalla sicurezza e portato nell'ufficio del supermercato, una responsabile gli ha proposto di riconsegnare il maltolto e di chiudere bonariamente al faccenda. Il rumeno si è invece alterato al punto che i dipendenti del market hanno dovuto chiamare la polizia. All'arrivo degli uomini delle volanti l'uomo, in evidente stato di ubriachezza, si è alterato ancora di più e ha cercato di colpire con un pugno un poliziotto. A quel punto gli operatori lo hanno portato in questura dove sono continuate le minacce rivolte algi agenti.

Messo in una camera di sicurezza per fargli passare la sbornia, il 41enne si è spogliato completamente nudo e ha cercato di soffocarsi mettendosi in bocca la biancheria intima. Riportato alla ragione dopo il folle gesto, il rumeno è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza molesta.