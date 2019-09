Ubriaco ruba un auto, provoca un incidente e aggredisce i carabinieri

Nella serata di martedì, i carabinieri di Thiene hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento aggravato e furto aggravato, M. S. G., rumeno classe ‘92, residente nel basso vicentino, disoccupato e pregiudicato.

L’uomo, intorno alle 18, si era presentato, con il pretesto di cercare lavoro, presso la Pizzeria “Asterix” di Villaverla e, approfittando di un momento di distrazione della titolare, era riuscito ad impossessarsi delle chiavi della sua autovettura, una Nissan Micra parcheggiata di fronte all’esercizio, e si era dato alla fuga a bordo del veicolo.

Pochi istanti dopo, a Thiene in Località Santo, il malvivente ha provocato un incidente che ha coinvolto altre due vetture, fortunatamente senza causare vittime ne feriti. I militari, subito intervenuti, sono riusciti a bloccare l'uomo che appariva subito alterato dall’alcool. Durante il tragitto verso la sede della compagnia il rumeno ha dato in escandescenze, rompendo con un calcio il finestrino posteriore dell’autovettura di servizio, per poi scagliarsi contro i militari, rendendo necessario anche l’intervento dei sanitari del 118 i quali, dopo averlo sedato, lo hanno trasportato presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Santorso.

All’uomo sono stati effettuati tutti gli esami previsti e lo stesso risultava positivo sia all’assunzione di sostanze stupefacenti, sia di alcol, con tasso riscontrato di 2,35. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato portato in carcere a San Pio X in attesa del processo per direttissima.