Ubriaco fradicio in auto attraverso Campo Marzo

Guidava ubriaco fradicio tra le vie della stazione, senza disdegnare di attraversare Campo Marzo. Essendo il pomeriggio di Pasquetta le sue manovre della Fiat Punto non sono passate inosservate e sono state subito segnalate alle forze dell'ordine, che si sono recate sul posto.



L'uomo, A.C., 39enne romano ma residente in città da diversi anni, non è stato colto sul fatto ma comunque sorpreso ubriaco all'interno della sua auto, ormai parcheggiata. Aveva un tasso alcolemico 5 volte oltre il limite ed è stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza e multato per non avere con sé la patente. L'auto è stata sequestrata.