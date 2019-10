Ubriaco dà in escandescenze: prima si denuda poi si masturba davanti ai poliziotti

Dopo una serata alcolica con il fratello, un 23enne peruviano, in preda ai fumi dell'alcol, si è steso per terra davanti al locale Custom Club, di via Zamenhof. All'arrivo della polizia, si è scagliato contro gli agenti con imprecazioni e bestemmie poi si è denudato e masturbato.

Il 23enne è stato dunque immobilizzato e accompagnato in questura. Il giovane è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e ha ricevuto una sanzione di 10 mila euro per i reati depenalizzati di ubriachezza molesta, turpiloquio e atti osceni in luogo pubblico.