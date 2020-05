Ubriaco lascia la figlia di tre anni al bar e si allontana: la titolare chiama il 112, denunciato

Sabato sera, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato per abbandono di minore e ubriachezza manifesta un cittadino creatino 35enne, già gravato di precedenti.

Il soggetto è stato trovato privo di sensi e in evidente stato di ubriachezza nei pressi del sagrato della Chiesa di Arsiero, mentre la figlia minorenne di 3 anni si trovava all’interno del locale "Bar commercio", la cui titolare aveva richiesto l’intervento al 112 e stava accudendo la bambina assieme ad altri avventori.

Il 35enne, interpellato dai militari, non era apparso in grado di comprendere cosa stesse accadendo e si era detto sicuro che la figlia fosse a casa; i carabinieri pertanto, sono riusciti prima a rintracciare la nonna della minore, poi sono entrati in contatto con la madre, la quale aveva segnalato agli assistenti sociali il mancato rientro a casa della figlia previsto per le 16.30.

La minore è stata quindi recuperata e affidata alle cure della madre mentre il padre, dopo essere stato denunciato per i reati commessi, è stato affidato alle nonna della bambina.