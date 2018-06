Ubriachi al volante, spaccio e katane: 7 persone denunciate

Carabinieri della Compagnia di Vicenza, nei giorni 17 e 18 giugno, nell’ambito di un servizio di prevenzione organizzato nel capoluogo e nei restanti comuni del territorio di competenza, con l’impiego di circa 25 pattuglie, deferivano a piede libero all’Autorità Giudiziaria sette persone

Ubriachi al volante, spacciatori e katane

C.P, 49enne residente a Roma, veniva trovato alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico di 1.84 g/l, motivo per il quale veniva ritirata la patente e denunciato per guida in stato di ebbrezza;

E.C, 34enne residente a Napoli, nel corso di un controllo nella zona di Campo Marzo, veniva trovato in possesso di circa 3 grammi di cocaina ed altrettanti di hashish, il tutto confezionato e pronto ad essere ceduto, quindi denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti;

G.S., 28enne cittadino indiano e P.M, 24enne cittadino rumeno entrambi residenti a Vicenza, venivano trovati in possesso, rispettivamente, di una katana e di una mazza da baseball pertanto denunciati per porto abusivo di oggetti atti ad offendere;

Z.H 50enne e N.R 39enne, cittadini marocchini entrambi residenti a Cornedo Vicentino, venivano denunciati per furto in quanto sorpresi all’interno del centro commerciale Auchan di Vicenza con generi alimentari sottratti qualche istante prima.

M.F 35enne residente a Vicenza per violazione del foglio di via obbligatorio.

I controlli dei Carabinieri di Vicenza continueranno nei prossimi giorni, al fine di prevenire i reati contro il patrimonio e contro la persona.