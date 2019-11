"Mi hanno rubato il cellulare", arriva la polizia ma finisce in ospedale perché ubriaca

Nella notte tra domenica e lunedi al caffè Colorado in viale della Pace, alle 2:25, una pattuglia delle volanti è intervenuta al bar Colorado in viale della Pace dopo la chiamata di una coppia che denunciava la scomparsa del telefono cellulare. I due, entrambi 25enni - lei spagnola e lui italiano - erano visibilmente ubriachi. Dalla ricostruzione della polizia risulta che la donna alternava momenti di eccessiva verbosità a momenti di pianto, mentre il ragazzo non riusciva a reggersi in piedi.

I due hanno raccontato agli agenti che, poco prima, avevano ballato all'interno del locale con altri tre clienti. La spagnola aveva mostrato loro delle foto dal cellulare e poi il terzetto se n'era andato per la la sua strada. La storia è stata confermata dalla barista del Colorado, la quale ha aggiunto che i tre clienti, frequentatori non abituali del posto, non avevano nulla di sospetto.

La 25enne, dopo essersi accorta della scomparsa del cellulare, ha dato la colpa al terzetto ma all'arrivo della polizia si sarebbe rifiutata di andare in questura, pretendendo che gli agenti compilassero la denuncia direttamente sul posto. Al diniego degli operatori sarebbe andata su tutte le furie, accusando il sistema di pubblica sicurezza italiano.

A quel punto gli agenti lasciano la coppia al loro destino, non sapendo che sarebbero ritornati sul posto poco dopo. Poco prima delle quattro del mattino, infatti, arriva un'altra segnalazione al centralino della questura. A chiamare è sempre la coppia, seduta fuori dal bar ormai chiuso. Gli agenti hanno trovato la spagnola in lacrime, con una crisi di pianto inarrestabile. A quel punto i poliziotti non hanno potuto far altro che chiamare il 118 e far portare la donna al pronto soccorso. Per la coppia ora potrebbe scattare l'ammenda per ubriachezza.