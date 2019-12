Ubriaca crea disturbo tra i clienti e aggredisce i carabinieri: denunciata

Domenica sera l’Aliquota Radiomobile è intervenuta all’interno del Dancing Hollywood di Schio per problemi tra avventori.

Una donna di Marano Vicentino, D.L.S., 46nne, con precedenti di polizia, in evidente stato di ubriachezza ha assunto atteggiamenti ostili e provocatori prima nei confronti degli altri clienti, poi dei militari operanti opponendosi alle operazioni di controllo, spingendo e profferendo frasi oltraggiose.

Portata in caserma con non poche difficoltà, la donna è stata denunciata s.l. per resistenza a P.U., rifiuto di fornire l’identità personale e ubriachezza manifesta.